Kütahya'da eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, eşine telefonla tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikanın otoparkında aracının içindeyken N.E. tarafından silahla vurulduğu öne sürülen İ.K. (38), bacaklarından ve kolundan yaralandı.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İ.K'yi, aynı fabrikada çalışan eşi R.E'yi telefonla ve mesajlarla rahatsız ettiği iddiasıyla olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli N.E. ise Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.