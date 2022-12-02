Gediz Devlet Hastanesinde afet planı tatbikatı yapıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında yangın, kırmızı kod ve hasta tahliyesi tatbikatı yapıldı.

Olası yangınlara müdahale, tahliye ve personelin hazır olup olmadığını görmek amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü öğrencileri ve Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

Senaryo gereği yoğun bakım ünitesinde çıkan yangına önce etapta hastane personeli müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan hastalar, UMKE, paramedik öğrencileri ve itfaiye ekiplerince güvenli bölgelere nakledildi.

Tatbikat sonunda, hastane personeline yangın konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

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