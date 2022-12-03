DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

"Birlikte aşamayacağımız engel yok" temasıyla Tavşanlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinden psikiyatri uzmanı Fazilet Bardakçı, psikologlar Anıl Bayram, Aylin Özdemir ve Mehmet Akif Çeçen, sosyal çalışmacı Kübra Cesur, hemşireler Fatma Yıldız Benli ve Veysel Bayram'ın katıldığı etkinliğin ilk bölümünde DPÜ Tavşanlı Kampüsü Voleybol Sahası'nda dostluk maçı yapıldı.



Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Tavşanlı Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ekibi arasında gerçekleşen maçın sonunda okul personeli tarafından engelli temsilcilerine hediyeler verildi.

Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu'nda ise moderatörlüğünü Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nur Hoşgör'ün üstlendiği söyleşi yapıldı.



Katılımın yoğun olduğu söyleşide psikologlar, öğrencilere merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayatta görünürlüğünü artırmak, daha rahat bir yaşam sürmelerinde toplum olarak yapılabilecekler üzerinde bilgilendirmede bulunuldu.



Soru cevap bölümüyle tamamlanan söyleşinin ardından konuklara, lavanta bahçesini ve biyo yakıt ünitesini gezdirildi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik ve idareciler, etkinliklere katılımlarından dolayı misafirlere teşekkür etti.

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