Kütahya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
K.K'nin kullandığı 43 LU 587 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun Hacı Baba Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün’e (62) çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan Akgün'ün, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cansız bedeni, Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü K.K. gözaltına alındı.