Kütahya'da altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 8 zanlı yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da ormanlık alanda altın aramak için izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sazak mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, AA, H.Ş, M.K, A.S, İ.Ç, B.Ç, M.Ş, ve İ.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Yaklaşık 2 metre derinlikte çukur açılan alanda, çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Söz konusu arazide bir küp altın bulunduğu söylentileri üzerine kazı yaptığı öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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