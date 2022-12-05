Yönetmen Ahmet Uluçay, memleketi Kütahya'da anıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) düzenlenen panelde, 2009 yılında vefat eden yönetmen Ahmet Uluçay anıldı.

Valilik, belediye ve DPÜ işbirliğiyle Güzel Sanatlar Fakültesi Ahmet Yakupoğlu Salonu'nda, "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" filminin ödüllü yönetmeni merhum Uluçay anısına panel düzenlendi.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Ahmet Uluçay'ın Kütahya ve Türkiye için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Uluçay'ın bıraktıklarına sahip çıkılması gerektiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Onun bıraktıklarına sahip çıkarsak kendimize değer katabiliriz. Bizlere bir yol çizmesi konusunda bıraktığı ışıkla, hedeflerle kendimiz açısından bir şeyler elde edebiliriz. Bugün bir araya gelmemiz kendimiz ve şehrimiz açısından önemli. İyi insanlar elde ettikleri, bıraktıkları hoş seda ile iyi yerlerde, bizim inancımıza göre cennette bizi bekliyor olacaklar. Babasının o karşı koyuşlarına rağmen inadına 'yönetmen olacağım' duygusu çok önemli. Ahmet abimiz bize kocaman hikaye ve bunu resmedilecek bir sanat bıraktı."

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise gönderdiği görüntülü mesaj ile Uluçay'ı yad etti.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal da Türkiye için önemli bir değer olan Uluçay'ın hatıralarının anlatılacağı panele ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Panelde, film yönetmeni Cengis Asiltürk, yönetmen Nuray Kayacan, görüntü yönetmeni Hayri Çölaşan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basın Müşaviri Ramazan Cin, merhum yönetmenin eşi Ayşe ve oğlu İdris Uluçay, yazar Mustafa Uysal ve araştırma görevlisi Sercan Kehribar, Ahmet Uluçay'ın sanat hayatı hakkında bilgiler verdi.

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