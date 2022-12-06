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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da otizmli çocukların kişisel bakımları yapıldı

AA

Tavşanlı'da otizmli çocukların kişisel bakımları yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında otizmli çocukların kişisel bakımları yapıldı.

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası ile Tavşanlı Gençlik Merkezi ortaklaşa düzenlediği etkinlikte otizmli çocukların kişisel bakımlarını gerçekleştirerek farkındalık oluşturdu.

Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sert, yaptığı açıklamada, engellerin engelsiz yaklaşımlarla aşılacağını söyledi.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Onur Düvenli de her zaman engellilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Kişisel bakımları yapılan çocukların çok mutlu olduğunu dile getiren Düvenli, "Yaptığımız bu çalışmada engelli kardeşlerimizin saç ve kişisel bakımlarını yaptık. Camia olarak bizler de varız demek için buradayız. Her zaman engellilerimizin yanındayız. Onlara destek olarak ilgi göstererek değer vererek bütün engellerin aşılacağını gösterebiliriz. Bunun için camia olarak her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Düvenli, etkinliğe destek veren meslektaşlarına teşekkür etti.

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