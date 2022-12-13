Ankara merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında Kütahya'da 8 şüpheli yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kütahya'da 8 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynadıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, söz konusu evlerde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.İ.U, E.P, V.Ç, A.D, H.P, A.E.D, S.D. ve A.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları, şubatta KKTC'de öldürülen Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri ve bu yolla yaklaşık 2,5 milyar lira suç geliri kazandıkları belirlenen 46 şüpheli hakkında 8 ilde 20 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Devam eden soruşturma kapsamında aynı eylemlere iştirak ettikleri saptanan Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ildeki 163 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmıştı.

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