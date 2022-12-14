Kütahya'da iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobil ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hasan Helvacıoğlu yönetimindeki 43 ABV 108 plakalı Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne ait araç, Gediz - Kütahya kara yolu Eskigediz mevkiinde Ömer Özdemirci'nin kullandığı 06 EF 2065 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Özdemirci, pikap sürücüsü Hasan Helvacıoğlu aynı araçta bulunan Orman Bölge Müdürlüğü personelleri Tuğrul Çiçek ve Hakan Öksüm 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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