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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya İHH, Afrika ülkelerine 8 yeni su kuyusu açtırdı

AA

Kütahya İHH, Afrika ülkelerine 8 yeni su kuyusu açtırdı

KÜTAHYA (AA) - İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Müdürü Şaban Başyiğit, dernek olarak Afrika ülkelerinde 8 yeni su kuyusu açtırdıklarını bildirdi.

Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açtırdıkları su kuyusu sayısının 101’e ulaştığını söyledi.

İHH olarak 22 yılda 41 ülkede yaklaşık 12 bin su kuyusu açtırdıklarını, bu kuyuların 101 tanesinin de Kütahyalı hayırseverlerin destekleriyle açıldığını belirten Başyiğit, şöyle konuştu:

"Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor. İHH bu sorunun önüne geçebilmek için yaptığı çalışma ile her bölgenin şartlarına göre hayata geçirdiği su kuyuları şimdiye kadar milyonlarca insanın susuzluğuna çare oldu. Kütahya İHH olarak da Çad’da 3, Togo’da 2, Uganda, Gana ve Kenya’da birer tane olmak üzere toplamda 8 yeni su kuyumuzu hizmete açmış bulunmaktayız."

Başyiğit, su kuyusu açtırmak isteyen bağışçıların dernek binası ile Cumhuriyet Caddesi’ndeki İHH standına başvurabileceklerini veya banka hesap numaralarına bağışlarını yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

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