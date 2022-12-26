Gediz’de hafızlık eğitimini tamamlayan 30 öğrenci icazetlerini aldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’nın Gediz ilçesinde, hafızlık eğitimini tamamlayan 30 öğrenci icazet merasiminde belgesini aldı.

İlçe müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 8 erkek öğrenci için Gediz Ulu Camisi'nde, 22 kız öğrenci için Belediye Kültür Merkezi’nde icazet merasimi düzenlendi.

Ulu Cami bahçesinde Gediz Belediyesi Mehter Takımı konseriyle başlayan törende, İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok, Ayasofya-i Kebir Camii Şerif İmam Hatibi Ferruh Muştuer ile Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi Ahmet Karalı’nın Kur'an-ı Kerim tilaveti, hafız öğrenciler de Kur'an-ı Kerim tilavet etti.

Yapılan konuşmaların ardından Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bursa İl Müftü Yardımcısı Nurullah Koçhan hafızlara belgelerini ve hediyelerini takdim etti.





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