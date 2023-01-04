Kütahya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da alışveriş yaparak piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı mağazalardan sahte parayla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma sonucu sahte parayla alışveriş yaptığı belirlenen B.G, Adnan Menderes Caddesi'nde gözatına alındı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde ve ayakkabı içine gizlenmiş 2 bin 600 lira tutarında sahte banknot ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.