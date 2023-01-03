Kütahya'da karısını öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da karısını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Evlerinde tartıştığı eşi Ayşegül Türün'ü öldürdüğü öne sürülen İsmail Türün'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı koca, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hamidiye Mahallesi Beşikkaya Caddesi'ndeki evde tartışma seslerinin ardından İsmail Türün'ün (45) elinde bıçakla dışarı çıkması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti. Polis ve sağlık ekipleri, Ayşegül Türün'ün (32) çok sayıda bıçak darbesiyle öldüğünü belirlemiş, katil zanlısı koca polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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