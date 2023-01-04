Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Muammer Durmuş'un cenazesi, toprağa verildi.

Durmuş'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Eskigediz beldesine getirilirek tören düzenlendi.



Durmuş'un naaşı, Eskigediz Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Çatalçam Mezarlığına defnedildi.



Törene Durmuş'un yakınları, Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Hava Piyade Albay Harun Humbaracı, Eskigediz Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Soysal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.