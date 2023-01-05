Kütahya Valisi Çelik "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çelik, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre-yaşam kategorisinde Elena Ermolina'nın "Renklerin dansı", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı karesini tercih eden Çelik, seçkideki her fotoğrafı büyük keyifle incelediğini söyledi.

Çelik, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ederek tüm AA çalışanlarına başarılar diledi.

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