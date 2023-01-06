Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan, Kütahya'da anıldı

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KÜTAHYA (AA) - Memur-Sen'in kurucu genel başkanı, eğitimci, şair ve yazar Mehmet Akif İnan, vefatının 23. yılında Kütahya’da anıldı.

"Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak anılan İnan için Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından Alipaşa Camisi’nde mevlit ve hatim duası programı düzenlendi.

Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi Fatih Köse, yaptığı açıklamada, İnan’ı minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

İnan ile teşkilat öncülerinin mücadelelerini yarınlara taşımanın kendileri için oldukça kıymetli olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"Kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan’dan bugüne kadar teşkilatımıza hizmet etmiş bütün öncülerimizin ruhları şad olsun. Bugün bizim için anlamlı bir gün, vefanın bir gereği. Merhum genel başkanımız bir beytinde şöyle ifade ediyor: 'Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri' diyor. Biz onun öncülüğünde teşkilatımızın bugünlere ulaşmasında emeği olanlara vefanın gereği olarak anma programı düzenledik."

Etkinlik kapsamında cuma namazının ardından helva ikram edildi.

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