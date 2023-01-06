Kütahya'da JASAT geçen yıl 148 olayı aydınlattı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), geçen yıl il genelinde meydana gelen 148 faili meçhul olayı aydınlattı.
İl Jandarma Komutanlığında görev yapan JASAT, 2022 yılı içinde 122 hırsızlık, 17 kayıp kişi, 5 dolandırıcılık, 3 kasten öldürme ve 1 tarihi eser kaçakçılığı olmak üzere toplam 148 olayı çözdü. Bu olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 197 şüpheliden 70’i tutuklandı.
JASAT tarafından operasyonlarda 212 tarihi eser niteliği taşıyan obje, 49 sikke ele geçirildi. Çok sayıda çalıntı malzeme ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Çeşitli suçlardan aranan ve JASAT tarafından yakalanan 646 şüpheliden 203'ü tutuklandı.