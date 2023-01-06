Kütahya'da bir kişi, eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki evden silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, Sebahat G. ve babası Şükrü Ö'yü tüfekle bacaklarından yaralanmış buldu.

Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Sebahat G'nin eşi İskender G, polis ekiplerince yakalandı.







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