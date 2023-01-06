Kütahya'da bir kişi, eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da bir kişi, eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı

AA

Kütahya'da bir kişi, eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'ndeki evden silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, Sebahat G. ve babası Şükrü Ö'yü tüfekle bacaklarından yaralanmış buldu.

Yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Sebahat G'nin eşi İskender G, polis ekiplerince yakalandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KÜTAHYA - KENDİSİNİ ALDATTIĞINI ÖNE SÜRDÜĞÜ EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ TÜFEKLE YARALADI; ÇANTASINI HAZIRLAYIP TESLİM OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÜTAHYA - KENDİSİNİ ALDATTIĞINI ÖNE ...
Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini ve kayınpederini tüfekle yaraladı; çantasını hazırlayıp teslim oldu
YEREL HABERLER Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini ve ...
Kütahya'da JASAT geçen yıl 148 olayı aydınlattı
YEREL HABERLER Kütahya'da JASAT geçen yıl 148 olayı aydınlattı
Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan, Kütahya'da anıldı
YEREL HABERLER Memur-Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan, Kütahya'da ...
Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası
Kütahya Valisi Çelik "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Kütahya Valisi Çelik "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ...
Kütahya'da çakarlı araçta bulunan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da çakarlı araçta bulunan 4 şüpheli yakalandı
Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna ...
(Görüntülü)KÜTAHYA?DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCA TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)KÜTAHYA?DA EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCA ...
Kütahya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen ...
Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gediz'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.