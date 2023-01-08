Kütahya'da evinin balkonundan düşen yaşlı adam öldü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

75. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Başer (73), dengesini kaybederek 11. kattaki dairesinin balkonundan düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

İleri derecede KOAH hastalığı olduğu öğrenilen Mahmut Başer'in cansız bedeni, incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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