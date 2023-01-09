Domaniç'te doğal gaz dağıtım merkezinin yer tespiti yapıldı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, doğal gaz kullanımıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yaptığı açıklamada, ilçeye doğal gaz gelmesiyle ilgili ilk aşama olan dağıtım merkezinin yer tespitinin tamamlandığını söyledi.
Doğal gaz şirketinin Çukurca Beldesi yakınlarında dağıtım merkezi yerini belirlediğini aktaran Başkan Ertürk, "Bu kapsamda yer tespiti tamamlanan alan için BOTAŞ ile yazışmalara başlandı. İlçemize getirilmesi planlanan doğal gaz için yoğun mesai harcayan şirket yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Ertürk, çalışmalar sonucunda ilçede yaşayan vatandaşlara doğal gaz kullanımının en kısa sürede sunulacağını sözlerine ekledi.