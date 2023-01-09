Domaniç'te çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, çiftçiler tarım sigortası konusunda bilgilendirildi.



Tarım Sigortaları Bursa Bölge Müdürlüğü (TARSİM) ile Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Domaniç Belediyesinin konferans salonunda düzenlenen programda, tarım sigortasındaki genel şartlar, tarifeler ve talimatlar, köy bazlı kuraklık verim sigortası ile bu yıl yürürlüğe giren yenilikler ve indirimler hakkında çiftçilere bilgiler verildi.

Doğal afetler nedeniyle tarımsal ürünleri zarar gören üreticilerin kayıplarını telafi etmek için sigorta yaptırmalarının önemli olduğunu anlatan TARSİM Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Akyüz, çiftçiler için bitkisel ve hayvansal üretim hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.



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