Gediz'de bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Halil Küçük (20) yönetimindeki 16 BUR 23 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolu Eskigediz Kavşağı'nda yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Halil Küçük ile araçta bulunan Ömer Furkan Yiğit, Halil Astürk ve Hüseyin Yaşar Varlı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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