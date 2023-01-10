Kütahya'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel günlerin kutlanmasının farkındalığı artırdığını söyledi.

İdareciler olarak gazetecilerin yaşadığı sorunların çözümü konusunda gayret gösterdiklerini belirten Çelik, "Rabbim tüm sıkıntıların aşılacağı, iyiliklerin sizlerle olacağı nice günler, yıllar nasip eder. Sizler ve bizler bu ülkenin, bu şehrin yarınlarının daha iyi olması için çaba sarf eden insanlarsınız." ifadelerini kullandı.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam da Kütahya basınının, kentin menfaatlerini ön plana alarak görevlerini yaptığını dile getirdi.

Ayrıca, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde "Manşetlerle Kütahya" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi.

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