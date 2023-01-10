Gediz'de kadınlara tarhana yapımı eğitimi veriliyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, "Tarhana ile Gediz'de Dar Hane Kalmayacak" adlı projeyle kurulan üretim tesisinde ilk eğitim başladı.

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, gazetecilere, odanın hazırladığı 1,5 milyon liralık projeye Zafer Kalkınma Ajansının destek verdiğini söyledi.

Projede üretimin yanı sıra kadın istihdamının da artırılmasının amaçlandığını belirten Öztürk, "Proje kapsamında planlanan eğitimlerin ilki kooperatif binasındaki tesiste 20 kişilik birinci grup ile başladı. Bundan sonraki süreçte de eğitimlerimiz sürecek." dedi.

Eğitim sonunda katılımcılara kooperatifin ilk üretiminden tarhana çorbası ikram edildi.



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