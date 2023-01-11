Kütahya'da Ceza İnfaz Kurumu kütüphanesi için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde kurulan kütüphane için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza infaz kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü" kapsamında, kentteki bir alışveriş merkezinde kitap bağış standı açıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, standın açılışında yaptığı konuşmada, "Kitap iyileştirir" sloganıyla kampanyanın başlatıldığını söyledi.

Kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Uzun, "Geçen yıl kampanyamıza 4 bin kitap bağışlanmıştı. Bu yıl inşallah farklı yerlerde stantlar açarak bu sayının daha da üzerine çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik de kampanyaya 52 kitap bağışlayarak destekte bulundu.

Alışveriş merkezindeki kitap bağışlama stadının 15 Şubat'a kadar açık kalacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.