Gediz’de belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye personeline, iş kazalarında erken ve bilinçli müdahale ile ilgili "temel ilk yardım eğitimi" verildi.

Belediye meclis salonundaki eğitimde, temel ilk yardım eğitimi kapsamında genel bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpması, bilinç bozuklukları, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmaları, boğulma, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım ve yaralı taşıma teknikleri konularında bilgilendirildi.

Eğitim sonunda yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan personellere ilk yardımcı eğitim belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.