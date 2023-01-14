Kur'an kursundaki okul öncesi öğrencileri Hazreti Mevlana'yı andı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerine yönelik Hazreti Mevlana tanıtım etkinliği ile ney dinletisi programı düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı Külliye Semiha Güzel Kur’an Kursu öğrencilerinin sema gösterisi yaptığı programı İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile veliler ilgiyle izledi.

Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, okul öncesi 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim veren kurslarda dini eğitimin yanında çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine uygun etkinliklerin de yapıldığını söyledi.

Programı düzenleyen öğreticileri tebrik eden Demirtaş, "Hocalarımız özverili bir çalışma ortaya koymuşlar. Yetişmekte olan neslimize dini değerlerimizle birlikte milli değerlerimizi ve kültürümüzü aşılamamız gerekir. Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacıbektaş Veli gibi şahsiyetler kültürel semamızın yıldızlarıdır. Neslimiz bu değerleri tanımalıdır." dedi.

Neyzen Veysel Taş'ın ney dinletisi sunduğu program sonunda misafirlere ikramda bulunuldu.

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