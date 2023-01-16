Kütahya'da aranan 32 kişi yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 32 zanlıdan 19'u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, "dolandırıcılık", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu madde kullanımı" ve “cinsel saldırı” suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 32 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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