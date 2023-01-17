Kütahya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir eğlence mekanının önünde çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Vefa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde kavga çıktığı yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler kavgaya karışan H.İ.U. (26) ile F.E'yi (26) bıçaklanmış halde buldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bıçaklama olayını gerçekleştirdiği iddia edilen D.M. (22) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.





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