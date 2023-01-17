Kütahya'da evinin penceresinden düşen 81 yaşındaki yaşlı adam öldü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinin penceresinden düşen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Moymul Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle ikamet eden Mehmet Uslu, henüz belirlenemeyen nedenle 3. kattaki dairenin penceresinden beton zemine düştü.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Uslu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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