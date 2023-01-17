Kütahya'da temizlik işçisinin bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da temizlik işçisinin bulduğu, içinde bir miktar para olan cüzdan sahibine teslim edildi.

Kütahya Belediyesinde görevli temizlik işçisi Nejdet Demir, Gaybiefendi Mahallesi'nde çalıştığı sırada yolda cüzdan bulduğunu amirlerine bildirdi.

İçinde bir miktar para bulunan cüzdanın, Arif Tıraş'ın eşine ait olduğunu belirledi. Temizlik İşleri Müdürlüğüne davet edilen Tıraş, eşinin yolda düşürdüğü cüzdanı aldı.

Tıraş, yaptığı açıklamada, cüzdanın aynı zamanda hatıra olduğunu belirtti.

Eşinin cüzdanını kaybettiği için çok üzüldüğünü aktaran Tıraş, "Eşim sabah işe giderken cüzdanını düşürdüğünü akşam eve geldiğinde büyük üzüntüyle bana söyledi. Bizim için önemli olan cüzdanın içindeki para değil manevi değerinin yüksek olmasıydı. Böyle iyi niyetli ve işini layıkıyla yapan belediye personeli olduğu için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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