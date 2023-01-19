Kütahya'da lise öğrencilerinden emekli kütüphaneci Zeki Aktürk’e vefa ziyareti

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bir grup lise öğrencisi, yaklaşık 15 yıldır bağışçılardan topladığı binlerce kitabı Türkiye’nin birçok yerine ulaştıran emekli kütüphaneci Zeki Aktürk’ü ziyaret etti.
Abdülhamid Han Anadolu Lisesi öğrencileri, aralarında topladıkları ilkokul ve ortaokul kitaplarını, tarih öğretmenleriyle Aktürk’ün yaşadığı mahallede oluşturduğu kütüphane ve kitap dağıtım merkezine getirdi.
Tarih öğretmeni Fadik Gençkal Avkan, yaptığı açıklamada, çalışmalarından dolayı Aktürk’e teşekkür ederek, kitapların daha çok okuyucuya ulaşması için çalışmaya destek vermek istediklerini söyledi.
Kitap bağışı ve ziyaretleri için öğrencilere teşekkür eden Aktürk ise "Bizler Edirne'den Kars’a yaptığımız gönül işini öğrencilerimize anlattık. Bizleri ziyaret ederek onurlandıran hocamıza ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Bu güne kadar 82 bin kitabı 228 okula ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.