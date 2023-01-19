Kütahya'da samanlıkta çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenikent beldesi Gölcük Mahallesi'nde Hasan Karaca'ya ait iki katlı evin alt katında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki traktör ile otomobile sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gediz Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Samanlığın hasar görmesine, otomobil ve traktörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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