Kütahya’da Tip-1 diyabet tanısı almış 81 çocuğa şeker ölçüm cihazı dağıtıldı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Tip 1 diyabet tanısı almış 81 çocuğun yakınlarına kan şeker ölçüm cihazı ve sensörler teslim edildi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam konforunu artırmak amacıyla 2022 yılında başlatılan kan şeker ölçüm cihazı ve sensör desteği bu yıl da devam etti.

Hayırsever iş insanlarının destekleriyle alınan kan şeker ölçüm cihazı ve sensörlerin dağıtım töreni Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Vali Ali Çelik, törende yaptığı konuşmada, Tip 1 diyabetli çocuklar ve ailelerinin mücadelenin kahramanları olarak nitelendirdi.

Dağıtılan sensörler sayesinde Tip 1 diyabetli çocukların parmaklarını defalarca kez delerek şeker testi yapmak zorunda kalmayacağını hatırlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çocuklarımızın yaşadığı sıkıntının çözümü için adım atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı’yla devletin kendi prosedüründe işleyecek organizasyona dönüştü ki bu da çok değerli. Güzel bir iş birliği, toplumumuzda birbirimizi anlamak için gösterilen çabanın karşılığının ne kadar değerli olabileceğinin göstergesi sembol bir gün yaşıyoruz. Destek veren iş insanlarımıza en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum."

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da 2022 yılında Tip 1 Diyabetli 178 çocuktan 85’ine sensör ve okuyucu dağıtıldığını ifade etti.



Konuşmaların ardından Çelik, destek veren iş insanlarına teşekkür belgesi verdi.

Tören, kan şeker ölçüm cihazı ve sensörlerin ailelere teslim edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.