Kütahya Ticaret Borsası

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,05 liradan, en yüksek 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (TL) En Yüksek (TL) Buğday (Anadolu) 7,45 8,00 Buğday (kırmızı) 8,05 8,30 Arpa (yemlik) 4,95 6,60 Dana eti (karkas) 58 190

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