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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya Ticaret Borsası

AA

Kütahya Ticaret Borsası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında kırmızı buğdayın kilogramı en düşük 8,05 liradan, en yüksek 8,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)7,458,00
Buğday (kırmızı)8,058,30
Arpa (yemlik)4,956,60
Dana eti (karkas)58190

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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