Kütahya'da bulduğu cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik işçisine ödül

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da yerde bulduğu cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağlayan temizlik görevlisi, Belediye Başkanı Alim Işık tarafından altınla ödüllendirildi.

Kütahya Belediyesinde görevli temizlik işçisi Nejdet Demir, Gaybiefendi Mahallesi'nde çalıştığı sırada yolda cüzdan bulduğunu amirlerine bildirdi.

Söz konusu cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağlayan Demir’i Belediye Başkanı Alim Işık ödüllendirdi.

Işık, gazetecilere, Demir’in örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Onun gibi bir personelle çalışmanın gururunu yaşadığını belirten Işık, "Son dönemlerde unutulmuş olarak gördüğümüz ve ender rastlanan hasletlerden biri. Nejdet Demir kardeşimize şehrimiz, hemşerilerimiz ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Bunun karşılığı olarak da sembolik bir hediyeyi kendisine takdim ediyorum." dedi.

Temizlik görevlisi Nejdet Demir ise cüzdanı bulduğu yerde bir süre sahibini aradığını, bulmayınca da çevredeki esnafa ve amirlerine durumu bildirdiğini anlattı.

Cüzdanın sahibine ulaşmış olmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Demir, kendisine verilen ödülü SMA hastası bir bebeğin tedavisine destek olmak amacıyla bağışlayacağını dile getirdi.

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