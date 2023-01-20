Kütahya'da gaz sıkışması nedeniyle evin tavanı ve dış duvarı çöktü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

Sultanbağı Mahallesi'nde Fatma Erkan'ın (74) yaşadığı iki katlı ahşap evin zemin katında mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama oldu.

Patlama, tavanı ve sokağa bakan dış duvarı çöken evde büyük hasara yol açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Erkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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