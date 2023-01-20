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Kütahya'da hekimler, yabancı meslektaşlarına "tiroid ablasyon" eğitimi verdi

AA

Kütahya'da hekimler, yabancı meslektaşlarına "tiroid ablasyon" eğitimi verdi

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Biriminde görevli hekimler, yerli ve yabancı meslektaşlarına "tiroit ablasyon" ile “paratiroit ablasyon” olarak adlandırılan yakma tedavisi konusunda eğitim veriyor.

Ankara Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Evren Üstünel, Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinden Uz. Dr. Murat Aktaş ile Çin, Mısır ve Tayland’dan gelen misafir hekimler, hastanenin Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Furkan Ertürk Urfalı ve ekibinin gerçekleştirdiği tiroit ablasyon ve paratiroiüd ablasyon işlemleri eğitimine katıldı.

Korkmaz ve Urfalı, hekimlere, tiroit nodüllerine ve paratiroit adenomlarına ameliyatsız tedavi olarak bilinen “mikrodalga ablasyon uygulama" yöntemi konularında ileri teknoloji teknikleriyle uygulamalı olarak anlattı.

Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, gazetecilere, misafir meslektaşlarının 3 işleme katıldıklarını ve gösterilen teknikleri gözetimleri dahilinde uygulama fırsatı bulduklarını söyledi.

Eğitimler sonunda hekimlerin uyguladıkları teknikler ile ilgili sertifika alacaklarını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

“Günümüze kadar bu nodüller ameliyat ile tedavi edilmekteydi. Ancak bizim hastanemizde uyguladığımız ameliyatsız küçük bir iğne deliğinden girerek lokal anestezi ile hastaları aynı gün taburcu ettiğimiz mikrodalga ablasyon tedavisini’ başarı ile uygulamaktayız. Teknolojik cihazların kullanılması ve bizim geliştirdiğimiz yeni tekniklerle birleştirildiğinde çok güzel sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlar yurt dışındaki hekimlerin ilgisini çekti. Doktorlar, sadece 3 ülkeden değil dünyanın her tarafından eğitim için geleceklerdir.”

Konuklardan Mısırlı Dr. Omar Sameh Heidar Elaassar ise aldıkları eğitimin kendileri için faydalı olduğunu anlattı.

Mısır'da kullandıkları cihazlardan farklı cihazları görme şansı yakaladıklarını ifade eden Elaassar, "Burada çok iyi bir altyapı var. Hastane imkanları çok iyi. Çok yüksek seviyede sağlık hizmeti sunuluyor. Eğitimlerin daha kolaylıkla gerçekleştirildiğini görüyorum.” dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan da hastanede uygulanan yöntem ve teknikler ile teknolojik imkanların her geçen gün arttığını dile getirdi.

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