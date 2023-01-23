Kütahya'da "Göç ve İnsan Ticaretiyle Mücadele" sergisi açıldı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da açılan sergide, göç ve insan ticaretine yönelik çekilen fotoğraflar gösteriliyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde "Bu Bir Vicdan Meselesi" temasıyla açılan sergideki fotoğraflarla göç ve insan ticaretiyle mücadeleye dikkat çekiliyor.

Açılışta konuşan Kütahya İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Demir, göç ve insan ticaretinin tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu söyledi.

Bu konunun aynı zamanda vicdani olduğunu belirten Demir, "’Sergimizin sosyal uyumun sağlanması ve insan ticariyle mücadele de farkındalık düzeyinin arttırılmasından etkili olacağına inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz." dedi.

Sergi, yarına kadar açık kalacak.





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