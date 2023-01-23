Kütahya'da aranan 30 kişi yakalandı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alınan 30 zanlıdan 17’si tutuklandı



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, “yaralama”, “hırsızlık”, “trafik güvenliğini tehlikeye sokma”, “alkollü araç kullanma”, “dolandırıcılık” suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve 5 ile 1 yıl arasında hapis cezalarına çarptırılanların da yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler ve zanlılardan 17’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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