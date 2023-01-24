Kütahya’da çocuklar için camide etkinlik düzenlendi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da Asra Umut Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, üç ayların başlaması dolayısıyla çocuklar için etkinlik düzenledi.

Dernek tarafından “Manevi mevsim üç ayları çocuklarla camide karşılıyoruz” temasıyla düzenlenen etkinliğe anaokulu ve ilkokulu öğrencileri katıldı.

Kütahya Müftülüğü külliyesinde yer alan Musab Bin Umeyr Camisi’ndeki etkinlikte cami imam hatibi Mustafa Kurt, üç ayların önemi hakkında bilgi verdi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Sümeyra Diler, etkinlikle çocuklara üç ayları tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğe katılımın kendilerini memnun ettiğini dile getiren Diler, “Dernek olarak zaman zaman çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de üç ayları çocuklarımızla camide karşılayalım istedik. Burada çocuklarımıza üç ayları anlatmanın yanı sıra onlarla oyunlar oynayarak cami bilinci oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

Oyunların da oynandığı şenlik, ikramlar ile sona erdi.

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