Kütahya'dan 138 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'dan 138 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkelerine yollandı.

Kütahya, Bursa ve Aydın'da bulunan geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altındaki Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Kütahya Zafer Havalimanı'na getirildi.

Kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilen 138 kişi, uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi.

- 6 bin 282 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Kütahya da dahil olmak üzere yılın başından itibaren Afganistan’a gerçekleştirilen 8 charter (özel uçak) seferiyle 1364, tarifeli uçuşlarla da 1446 olmak üzere toplam 2 bin 810 kişinin ülkesine dönüşü sağlandı.

Yılbaşından itibaren tüm uyruklularla birlikte sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı da 6 bin 282'ye ulaştı.

Bu arada, 270 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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