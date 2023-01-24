Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da beton mikserinin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.

A.K'nin kullandığı 34 TK 8071 plakalı beton mikseri, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu tren garı önünde karşıya geçmeye çalışan Adnan Şafak'a (61) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Şafak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Adnan Şafak'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sürücü A.K, gözaltına alındı.

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