Kütahya’da 2022 yılında 11 bin 304 kişi işe yerleştirildi

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KÜTAHYA (AA)- Kütahya Valisi Ali Çelik, geçen yıl 11 bin 304 kişinin özel sektörde işe yerleştiğini bildirdi.

İŞKUR İl Müdürlüğünde, kurul üyelerinin katılımıyla yapılan 2023 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda 2022 hedefleri ve gerçekleşme oranları değerlendirildi.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, kuruma kayıtlı işsiz sayısının 23 bin 241, işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının ise 3 bin 659 olduğunu söyledi.

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla 2022 yılında 11 bin 304 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"2022 yılında hedeflerinin gerçekleşme oranlarını aşan İŞKUR Kütahya İl Müdürlüğü, 15 hedefle 81 il arasında ikinci sırada yer alırken özel sektöre yerleştirilen engelli çalışan sayısıyla birinci oldu. 3 bin 799 kadın ve 3 bin 39 genç yine İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla iş sahibi oldu. 20 bin 415 kişi bireysel danışmanlık hizmeti aldı. 2022 yılında kendi işini kurmak isteyen bir engelli ve bir eski hükümlünün hazırladığı projeye destek sağlandı. İşbaşı eğitim ve toplum yararına düzenlenen toplam 58 kursta 881 kişi denetlendi."

Çelik, istihdam artışı beklenen meslekler göz önünde bulundurularak isteğe göre hazırlanan "İş Gücü Eğitim Planı" kapsamında 692 adet kurs açılacağını ifade etti.

Engellilere yönelik proje teklifleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, genç istihdam çocuk işçiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün taleplerinin de değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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