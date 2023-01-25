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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya İHH 113 yetime destek oldu

AA

Kütahya İHH 113 yetime destek oldu

KÜTAHYA (AA) - İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği yetim birimi başkanı Serhan Dayanç, dernek olarak Kütahya genelinde 113 yetim çocuğa destek olduklarını bildirdi.

Dayanç, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yetim sponsorluğu için başlattıkları kampanyanın devam ettiğini söyledi.

Kütahya genelinde bin 200 bağışçının başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerdeki yetim çocuklara destek olduğunu belirten Dayanç, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Bir-Sen ve İHH’nın ortak imzaladıkları protokolle tüm okullarda yapılan bir çalışma var. Gönüllülük esasına dayalı olarak isteyen öğrencinin katkıda bulunduğu sınıfın veya okulun sponsor olduğu bir çalışma. Buradaki amaç küçük yaştaki çocuklara yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğretmek, karakterli bir nesil yetiştirmek. Bu vesile ile de yetim kardeşlerinin ihtiyacını gidermek."

Dayanç, yetimlere destek olmak isteyen hayırseverlerin desteklerini beklediklerini de sözlerine ekledi.

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