"Simav Kestanesi"nde rekolte yüzde 40 düştü

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da coğrafi işaretle koruma altına alınan "Simav Kestanesi"nde, iklimsel nedenler ve ağaçlardaki hastalıklardan dolayı bu yıl rekoltenin yüzde 40 azaldığı bildirildi.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, AA muhabirine, ilçede üretilen kestanenin şeker oranı ve lezzetiyle öne çıktığını söyledi.

Yaşanan kuraklık ve kestane hastalığı nedeniyle hasatta bu yıl azalma olduğunu belirten Bütüner, şunları kaydetti:

"İlçemizde yılda ortalama 3 bin ton kestane hasadı yapılıyor. Bu sene yağış fazla olmadığı için kestane rekoltesi düştü. Önceki yıllara göre yüzde 40’a varan oranda bir düşüş var. Bunun sebebi ise iklimde yaşanan değişiklikler. Yağış fazla olmadığı için kestane kendisini dolduramadı. Bu yüzden rekolte düştü. Kestane hastalığından dolayı kestaneler kurudu. Bu hastalığa kanser hastalığı deniyor. Diğer yörelerde olduğu gibi Simav’da da bu hastalık var."

Bütüner, kestane ağaçlarındaki hastalıkla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün çalışma yaptığını aktardı.

Kestane üretiminin artırılmasına yönelik projelerin de hayata geçirileceğini vurgulayan Bütüner, "Tarım ve Orman Bakanlığınca proje hazırlandı. Bu proje kapsamında tüm çiftçilerimize kestane fidanı dağıtıldı. Coğrafi işaretin alınması Simav kestanesine karşı ilgiyi artırdı. Kestane fidanlarımızın artmasıyla önümüzdeki sene kestane üretiminin yükselmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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