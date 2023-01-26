Kütahya'da kurulan uygulama merkezinde dil ve konuşma bozuklukları gideriliyor

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KÜTAHYA (AA) - RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da geçtiğimiz yıl kurulan Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM), her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesinde açılan ve kısa zamanda çok sayıda vatandaşa hizmet veren merkez, toplumda bu konudaki yanlış bazı uygulamaların da önüne geçiyor.

Açıldığı günden bu yana 150'nin üzerinde vatandaşa 500 saatlik ön değerlendirme ve terapi hizmeti sunan merkez, genellikle 3-6 yaş arası gecikmiş dil ve konuşma bozukluğu, 7-17 yaş arası okul çağı çocukların akıcılık bozuklukları (kekemelik) ile sesletim bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu ve down sendromuna bağlı dil bozukluğu gibi sorunların giderilmesini sağlıyor.



Merkeze ayrıca felç sonrası dil bozukluğu (afazi) ile ses bozukluğu bulunan danışanlar da başvuruyor.

KSBÜ Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı ve DİLKOM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Didem Çevik, AA muhabirine, üniversite bünyesinde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün 2021 yılında açılmasının ardından merkezin de geçtiğimiz yıl faaliyete başladığını söyledi.

DİLKOM’da bütün yaş gruplarının dil, konuşma, yutma ve ses bozukluklarının değerlendirmesini ve terapisini gerçekleştirdiklerini belirten Çevik, "Ses bozukluğu, ses tellerinde nodül olan, felç sonrası konuşma ve dil problemi olan bütün bireyler bize gelebilmektedirler." dedi.

Kütahya genelindeki danışanların yanı sıra Balıkesir ve Uşak’tan gelenlere de hizmet verdiklerini, dil ve konuşma bozukluğu olanların randevu alarak kendilerine ulaşabildiklerini, yeni açılan bir merkez olmalarına rağmen talebin yoğun olduğunu belirten Çevik, şöyle devam etti:

"Şu anda 60 civarında kişiye terapi hizmeti sunmaktayız. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler merkezimiz sayesinde il dışına gitmekten de kurtulmuş oldular. Bu da bizim için ayrıca memnuniyet verici bir durum. Bireyler randevu alarak bizlere ulaşabiliyorlar. Biz de oldukça düşük bir ücretle değerlendirme ve terapilerini yapıyoruz. Bölüm öğrencilerimiz de üçüncü sınıf ikinci dönemden itibaren gözlemlerine başlıyorlar. Onlar da uygulamalı derslerini burada görme fırsatları olabilmekte."

Terapilerde yüksek teknolojik cihazlardan faydalandıklarını, uluslararası kabul görmüş kanıta dayalı terapi yöntemlerini kullandıklarını aktaran Çevik, Kütahya DİLKOM’un üniversiteye bağlı az sayıdaki merkezlerden birisi olduğunu vurguladı.

KSBÜ öğretim görevlisi ve DİLKOM terapisti Zehra Savaş, kendilerine başvuran her birey için ayrı değerlendirme ve terapi yöntemleri uyguladıklarını, dil, konuşma, yutma, ses ve halk arasında kekemelik denilen akıcılık bozuklukları üzerine çalıştıklarını anlattı.

Hizmet sundukları alanın toplumda çok fazla bilinmediğini ve bu nedenle bazı yanlış görüş ve uygulamaların olduğuna dikkat çeken Savaş, "2 haftada kekemeliğe son" gibi vaatlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



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