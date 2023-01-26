Kütahya'da Hilal Bebek Taksi Projesi hayata geçirildi

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KÜTAHYA (AA) - ​​​​​​​Kütahya'da, hastanede doğum yaptıktan sonra evlerine ulaşmada sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi anneler için "Hilal Bebek Taksi" adlı proje hayata geçirildi.

Kütahya Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, hastanede doğum yapan yardıma muhtaç veya ihtiyacı olan, araç talebinde bulunan aileler ile bebekleri, "Hilal Bebek Taksi" ile evlerine ulaştırılacak.

Belediye Başkanı Alim Işık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik alanında çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Böyle bir projeyi uygulamaya aldıkları için son derece mutlu olduğunu belirten Işık, "Ailelerimizin mutlu günlerinde yanlarında olmak ve onlara destek olmak amacıyla bu uygulamayı başlattık. Bu proje bir ilk, bu ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Işık, projenin "İlk yolculuğunuzda yanınızdayız" sloganıyla hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

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