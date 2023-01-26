Gediz'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gediz'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA

Gediz'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki, 3 kişi yaralandı.

Mahmut Pehlivan yönetimindeki 43 ABE 588 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 1. kilometresinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Hamide Pehlivan ve Kerem Pehlivan, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da Hilal Bebek Taksi Projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da Hilal Bebek Taksi Projesi hayata geçirildi
Kütahya'da kurulan uygulama merkezinde dil ve konuşma bozuklukları gideriliyor
YEREL HABERLER Kütahya'da kurulan uygulama merkezinde dil ve konuşma ...
"Simav Kestanesi"nde rekolte yüzde 40 düştü
YEREL HABERLER "Simav Kestanesi"nde rekolte yüzde 40 düştü
Kütahya İHH 113 yetime destek oldu
YEREL HABERLER Kütahya İHH 113 yetime destek oldu
Kütahya’da 2022 yılında 11 bin 304 kişi işe yerleştirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 2022 yılında 11 bin 304 kişi işe ...
(Görüntülü) BETON MİKSERİN ÇARPTIĞI YAYA, HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BETON MİKSERİN ÇARPTIĞI YAYA, HAYATINI ...
Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; operatör gözaltında
YEREL HABERLER Beton mikserinin çarptığı yaya öldü; operatör ...
Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını ...
Kütahya'dan 138 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
YEREL HABERLER Kütahya'dan 138 Afgan düzensiz göçmen ülkelerine ...
(Görüntülü) KÜTAHYA?DAKİ 138 DÜZENSİZ GÖÇMEN UÇAKLA SINIR DIŞI EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÜTAHYA?DAKİ 138 DÜZENSİZ GÖÇMEN UÇAKLA ...
Kütahya´dan 138 kaçak göçmen, sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kütahya´dan 138 kaçak göçmen, sınır dışı edildi
Kütahya’da çocuklar için camide etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Kütahya’da çocuklar için camide etkinlik düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.