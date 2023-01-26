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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kütahya'da konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kütahya'da konuştu:

KÜTAHYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının ardından yine aynı siyasetçi bozuntusu, faşist, ırkçı adamın bu sefer Danimarka'nın başkentinde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi içerisinde olacağı haberleri geliyor. Bunun bir insanlık suçu olduğunu, bunun bütün insanlığa karşı yapılmış olan açık, aleni bir saldırı olduğunu bir kere daha ifade etmek isteriz." dedi.

Regaip Kandili dolayısıyla tarihi Kütahya Ulu Cami'ye gelen Kurtulmuş, cami önünde partisi tarafından düzenlenen vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıtım programına katıldı.

Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek üç ayların Müslüman milletlere huzur, saadet ve selamet getirmesi temennisinde bulundu.

İnanca yapılan saldırıları çok derinden üzüntüyle, nefretle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının ardından yine aynı siyasetçi bozuntusu, faşist, ırkçı adamın bu sefer Danimarka'nın başkentinde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi içerisinde olacağı haberleri geliyor. Bunun bir insanlık suçu olduğunu, bunun bütün insanlığa karşı yapılmış açık, aleni bir saldırı olduğunu bir kere daha ifade etmek isteriz. Bu Ebu Cehillere hatırlatırız ki Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in İslam'ı yok etmeye, Kur'an'ı yok etmeye gücü yetmedi. Sizler nasıl Kuran'ı ortadan kaldırmaya, nasıl Müslümanlara ve İslam'a zarar vermeyi düşünüyorsunuz? Niyet ediyorsunuz. Bu aslında fevkalade hain, fevkalade insanlık dışı ötekileştirici bir saldırıdır ve içten içe bütün Avrupa kıtasını ve bütün Batı dünyasını maalesef içten içe kemiren büyük bir zehirdir."

Kurtulmuş, bu zehirli dalganın Müslümanlara, İslam'a zarar veremeyeceğini, en büyük zararı Avrupa'ya ve Batı dünyasına vereceğinin aşikar olduğunu dile getirdi.

Yapılan eylemin fikir özgürlüğü ve demokrasiyle en ufak bir ilişkisinin olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Böylesine faşist, ırkçı, yabancı düşmanı, İslam ve özellikle Türkiye düşmanı siyasetçi müsveddelerinin 'bu bir gösteri hakkıdır. Bu bir fikir özgürlüğüdür. Bu bir demokrasinin parçasıdır. Demokrasinin gereğidir' gibi uydurma gerekçelerle muhafaza altına alınması, korunması ve eylemlerini bu şekilde yapabilmesi aslında Avrupa'nın geldiği noktayı da göstermesi bakımından ilginçtir."

Yapılan eylemin doğrudan doğruya dünyada yaklaşık 2 milyara ulaşan Müslüman nüfusun tamamını hedef alan inançlara karşı saldırı olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu durumun aslında tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu savundu.

- "Saldırlar milletimizi daha da kenetlendirir"

Bu gerekçeyle Türkiye'ye de yapılan saldırıların milleti daha da kenetlendirdiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan bu saldırılar sadece milletimizin kenetlenmesine, bütünleşmesine, kendi inançları ve değerleri etrafında toparlanmasına vesile olur. Dışarıdan yapılacak bu tür saldırıların da bizim birliğimize, bütünlüğümüze hiçbir şekilde zarar vermeyeceği gibi gerçekten bizi daha da şuurlu bir şekilde milletimize, değerlerimize sahip çıkmaya, inançlarımıza sahip çıkmaya yeter. Bir kere daha bu mübarek gecede bu hain saldırıları, bu saldırıların arkasındaki orta çağ kalıntısı zihin dünyasını, bunlara demokrasi vesaire adı altında müsamaha göstererek Avrupa siyasetini, Avrupa halklarını zehirleyen yöneticileri telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum. bu insanlık suçudur. Asla kabul edilemez."

Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü büyük bir ülke olarak yoluna devam ederek, Müslüman ve mazlum milletlerin öncüsü, sözcüsü olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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